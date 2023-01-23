『刻印 可能 プラチナ アメリカンオープン 両耳用 ハート ピアス 4月 誕生石 キュービックジルコニア【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 00時 13分に出品され03月22日 00時 13分に終了予定です。即決価格は8,022円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
刻印 可能 プラチナ アメリカンオープン 両耳用 ハート ピアス 4月 誕生石 キュービックジルコニア
【商品説明】
・サイズ 縦 6.6mm x 横 6.0mm ポスト直径0.65mm 重さ約0.35g(ペアの重さ)
・シリコンキャッチ付 ダブルロックキャッチ等は別売りです。
・プラチナ900(Pt900)
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8022円
441 入札履歴
終了
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