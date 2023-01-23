『QEZER ダウン シュラフ 封筒型寝袋 450g/500gダウン充填 春夏秋用 1000gダウン充填 冬用寝袋 650FPダウン 400T撥水加工【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 05時 05分に出品され03月18日 05時 05分に終了予定です。即決価格は8,022円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【商品概要】
【足元通気封筒型寝袋】封筒のデザインで、1人で寝ても動きやすく、足元のジッパーを開けることができ、通気性に優れ、左のジッパーと右のジッパーを接続します、2人用の寝袋としても使用できます。柔らかな触り心地、優れた弾力性と包み込むような上質な寝心地を追求するから、外層と内層は400T20Dの耐引裂性ナイロン生地を使用し、400Tは比較的付加価値の高い、超高密度の生地の一種です、耐摩耗性、優れた防水効果、ダウンオーバーフローを防ぐことができます。
【高品質ダウン充填】ふわふわで軽くてやわらかいナチュラルダックダウンを使用し、600+FP（寝袋の保温性指数）、450gの羽毛を詰めても、この寝袋は優れた暖かさを保証し、大きな膨張と軽くて柔らかい感触を備えています。寝袋快適な使用温度：2〜13、最低使用温度：−3。（注：本商品は収納のため
【当店からの連絡】
※サイズ・容量等が商品名に複数記載がある場合や、不明な場合は、ご注文前にお問い合わせください。
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落札価格8022円
815 入札履歴
終了
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