『Caran Dache Fibralo Fibre Tipped Pens Set/30【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 21時 25分に出品され03月26日 21時 25分に終了予定です。即決価格は8,022円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Caran Dache Fibralo Fibre Tipped Pens Set/30



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 1.20 cm

横幅 : 18.90 cm

奥行 : 33.80 cm

重量 : 630.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。