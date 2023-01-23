『ottostyle.jp 植木鉢 プランター 大型 【40cm×40cm×40cm】 軽量で強度のあるグラスファイバー素材 鉢カバー コンクリ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 01時 16分に出品され03月12日 01時 16分に終了予定です。即決価格は8,022円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【モダンデザインのプランター】シンプルでモダンなデザインの四角形のプランターです。鉢カバーとして、また土を入れて植木鉢としても使えます。【植え替え作業しやすい】軽量で強度のある、頑丈なグラスファイバーを使用。コンクリートのような重厚感のある見た目ながら(約)8.5kgと軽量です。【環境にやさしいエコ素材「ファイバークレイ」】ファイバークレイは、ガラス繊維にマグネシアセメントや樹脂を練り込んだ素材で、主原料は海水から作る海水マグネシア。天然由来成分で人や自然に優しくエコな素材です。【様々なシーンでオススメ】自宅・玄関での使用だけでなく、フラワーショップや飲食店、喫茶店や 美容院の入り口などでお洒落にディスプレイできます。【鉢カバー目安（内寸約36cm）】5号・6号・7号・8号・9号?