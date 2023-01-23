『ottostyle.jp 植木鉢 プランター 大型 【40cm×40cm×40cm】 軽量で強度のあるグラスファイバー素材 鉢カバー コンクリ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 01時 16分に出品され03月12日 01時 16分に終了予定です。即決価格は8,022円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【モダンデザインのプランター】シンプルでモダンなデザインの四角形のプランターです。鉢カバーとして、また土を入れて植木鉢としても使えます。【植え替え作業しやすい】軽量で強度のある、頑丈なグラスファイバーを使用。コンクリートのような重厚感のある見た目ながら(約)8.5kgと軽量です。【環境にやさしいエコ素材「ファイバークレイ」】ファイバークレイは、ガラス繊維にマグネシアセメントや樹脂を練り込んだ素材で、主原料は海水から作る海水マグネシア。天然由来成分で人や自然に優しくエコな素材です。【様々なシーンでオススメ】自宅・玄関での使用だけでなく、フラワーショップや飲食店、喫茶店や 美容院の入り口などでお洒落にディスプレイできます。【鉢カバー目安（内寸約36cm）】5号・6号・7号・8号・9号?
〔10個セット〕 リッチェル ボタニー ハンギングポット 20型 ダークグレー （DG）[21]
¥ 8022
〔10個セット〕 リッチェル ボタニー ハンギングポット 20型 ダークグレー （DG）
¥ 8022
棚板のみ ガーデンガーデン アイアン*ウッド ガーデンラック GH-R1300専用 追加棚板 GH-T900LBR
¥ 8022
棚板のみ ガーデンガーデン アイアン*ウッド ガーデンラック GH-R1300専用 追加棚板 GH-T900LBR
¥ 8022
棚板のみ ガーデンガーデン アイアン*ウッド ガーデンラック GH-R1300専用 追加棚板 GH-T900LBR
¥ 8022
棚板のみ ガーデンガーデン アイアン*ウッド ガーデンラック GH-R1300専用 追加棚板 GH-T900LBR
¥ 8022
ottostyle.jp 植木鉢 プランター 大型 【40cm×40cm×40cm】 軽量で強度のあるグラスファイバー素材 鉢カバー コンクリ
¥ 8022
ottostyle.jp 植木鉢 プランター 大型 【40cm×40cm×40cm/ホワイト】 軽量で強度のあるグラスファイバー素材 鉢カバー
¥ 8022
ottostyle.jp 植木鉢 プランター 大型 【40cm×40cm×40cm/ホワイト】 軽量で強度のあるグラスファイバー素材 鉢カバー
¥ 8022
(まとめ) DICプラスチック NPポット #45(45L) 黒 NPP-45-BK 1個 〔×3セット〕
¥ 8021
(まとめ) DICプラスチック NPポット #45(45L) 黒 NPP-45-BK 1個 〔×3セット〕
¥ 8021
TANGKULA 植木鉢 鉄 鉢 プランター 花台 鉢植え 植物育成 花栽培 野菜栽培 園芸 ガーデン用品 2個
¥ 8021
TANGKULA 植木鉢 鉄 鉢 プランター 花台 鉢植え 植物育成 花栽培 野菜栽培 園芸 ガーデン用品 ベランダ 室内 屋外
¥ 8021
Welcome Wood ウッドステージ 90型2段タイプ 色はCB カフェブラウン WSF902-CB
¥ 8021
鉄アートフラワーポットホルダー、屋内植物コンテナ棚リビングルームシェルフソファサイドテーブルバルコニーフロアスタンドフラワーポットテーブル，black，30*30
¥ 8021
大型プランター BAOYOUNI 組み立て簡単ガーデンボックス プランターボックスプラスチック鉢植え入れ花 植物 栽培ブラウン 鉢用品 莱園
¥ 8021
ガーデンプランター 植木鉢 鉢植え おしゃれ [マグネシウムプランター アーバンストーン 幅60cm UBST-600]／同梱不可・代引き不可
¥ 8021
武田コーポレーション/温室【スーパーBIG温室 カバー】(WOST-CV214)
¥ 8021
落札価格8022円
970 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！