『イヤホン TFZ カナル型イヤホン T2 PRO 5-40kHz 20Ω 金/銀コートOFCケーブル 005 ゴールド/ブルー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 17時 14分に出品され04月03日 17時 14分に終了予定です。即決価格は8,022円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TFZ カナル型イヤホン T2 PRO 5-40kHz 20Ω 金/銀コートOFCケーブル 005 ゴールド/ブルー
【商品説明】
・ケーブル長：1.2m プラグ：3.5mm金メッキストレートプラグ コネクター：0.78mm 2ピン
・ドライバ ダブルマグネティックサーキットグラフェンドライバ(ダイナミック型)
・周波数帯域 5Hz-40kHz インピーダンス 20Ω 感度: 108dB/mW
・カナル型イヤホン
・製品内容 ・イヤホン本体 ・ケーブル ・イヤピース各種 ・冊子
【サイズ】
高さ : 7.10 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 10.00 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8022円
884 入札履歴
終了
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