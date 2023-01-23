『イヤホン TFZ カナル型イヤホン T2 PRO 5-40kHz 20Ω 金/銀コートOFCケーブル 005 ゴールド/ブルー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 17時 14分に出品され04月03日 17時 14分に終了予定です。即決価格は8,022円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TFZ カナル型イヤホン T2 PRO 5-40kHz 20Ω 金/銀コートOFCケーブル 005 ゴールド/ブルー



【商品説明】

・ケーブル長：1.2m プラグ：3.5mm金メッキストレートプラグ コネクター：0.78mm 2ピン

・ドライバ ダブルマグネティックサーキットグラフェンドライバ(ダイナミック型)

・周波数帯域 5Hz-40kHz インピーダンス 20Ω 感度: 108dB/mW

・カナル型イヤホン

・製品内容 ・イヤホン本体 ・ケーブル ・イヤピース各種 ・冊子



【サイズ】

高さ : 7.10 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 10.00 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。