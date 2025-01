バービー(Barbie) @BarbieStyle ファッションシリーズ ドール3 着せ替え人形シグネチャーGOLD3歳~ GTJ84【2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

バービー(Barbie) @BarbieStyle ファッションシリーズ ドール3 着せ替え人形シグネチャーGOLD3歳~ GTJ84



【商品説明】

・【Barbie】バービーはこれまで約180種類の職業やインスピレーションを与える数々の人物像、数え切れないほどのファッションやアクセサリーを通じて、女の子の”可能性”を提示してきました。女の子とその両親に提供する”可能性”を広げようとする”You can be Anything”の取り組みを続けています。

・【ごっこあそび】ごっこ遊びを通じて、お子様の想像力を育てることで、You Can Be Anything (何にだってなれる) というバービーが届けるメッセージの通り、想像力から将来の夢を描き、将来の“可能性”を広げるサポートをします。

・【内容】2014年のデビュー以来、200万人以上のフォロワー



【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 37.20 cm

奥行 : 41.80 cm

重量 : 1.58 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。