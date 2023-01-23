『MIDAS (マイダス) ブランクパネル L1B【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 16時 36分に出品され04月24日 16時 36分に終了予定です。即決価格は8,022円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MIDAS (マイダス) ブランクパネル L1B



【商品説明】

・API500モジュール用

・MIDASブランクパネル

・商品画像には使用イメージ等が含まれます。商品説明に明記するもの以外は付属しませんのでご注意ください。

CMR-X08GLFHH7W

【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。