『キッズ 子供 洗面台 動物柄 男の子 女の子 可愛い 洗面器 2段 ミラー付き おしゃれ 頑丈 子供用洗面器 組立簡単 2段 取り外し可能 安定性【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 05時 19分に出品され03月25日 05時 19分に終了予定です。即決価格は8,022円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
素材：PP+ABS
サイズ:46*40*90cm
特徴：
2段洗面台
おしゃれ
組立簡単
ミラー付き
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落札価格8022円
140 入札履歴
終了
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