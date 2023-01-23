『TANGKULA 植木鉢 鉄 鉢 プランター 花台 鉢植え 植物育成 花栽培 野菜栽培 園芸 ガーデン用品 2個【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 09時 45分に出品され03月15日 09時 45分に終了予定です。即決価格は8,021円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ/大：(約)幅30x奥行30x高さ79cm サイズ/小：(約)幅30x奥行30x高さ56cm 素材：鉄 耐荷重/個：(約)10kg