『SunRuck サンルック ポータブル水洗トイレ ピストンポンプ方式 簡易トイレ 12L 水洗トイレ 水洗い 水洗式 簡易トイレ ポータブル【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 14時 57分に出品され03月13日 14時 57分に終了予定です。即決価格は8,021円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SunRuck サンルック ポータブル水洗トイレ ピストンポンプ方式 簡易トイレ 12L 水洗トイレ 水洗い 水洗式 簡易トイレ ポータブル



【商品説明】

・サイズ：約415×300×420mm

・容量：水洗タンク容量/12リットル、汚水タンク容量/12リットル

・材質：高密度ポリエチレン、PP

・耐荷重：120kg

・重量：約4.3kg



【サイズ】

高さ : 32.00 cm

横幅 : 37.00 cm

奥行 : 42.00 cm

重量 : 5.35 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。