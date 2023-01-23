『ミルオ君の鏡工房 全身鏡 姿見 スタンドミラー 木製 折りたたみ 飛散防止 壁掛け オシャレ 全身ミラー 玄関 (140x30cm， ブラッ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 01時 31分に出品され03月18日 01時 31分に終了予定です。即決価格は8,021円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ミルオ君の鏡工房 全身鏡 姿見 スタンドミラー 木製 折りたたみ 飛散防止 壁掛け オシャレ 全身ミラー 玄関 (140x30cm， ブラッ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 148.00 cm

重量 : 7.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。