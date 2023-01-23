『Umoraキャットタワー 木製 吊り橋 猫ベッド 遊び場 ハンモック ストレス解消 運動不足解消（120cm）【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 16時 07分に出品され03月29日 16時 07分に終了予定です。即決価格は8,021円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 高品質木製、安全無毒。ナチュラルな風合い、お部屋のインテリアに合わせやすい。 ネジで壁にしっかりと固定でき、省スペース、超頑丈な構造、猫ちゃんが安全に飛び跳ねることを保障できる。 猫ちゃんが楽しく遊びながらストレスと運動不足が解消できる。遊びだけでなく、快適に寝たり、ゆっくりくつろぐこともできる。 猫飼いの友人にのプレゼントとして最適。パッケージ：橋*1+固定マウント*2+取り付け部品 素材：エコボード、麻ひも ご注意：乾燥な状態に保ってください。清浄剤、消毒剤などに接触しない。