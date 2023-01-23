『AISFA リュックメンズ リュックサック バックパック 17インチ PC ビジネス リュック ラップトップバック bag大容量 USB充電【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 14時 54分に出品され03月24日 14時 54分に終了予定です。即決価格は8,021円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

AISFA リュックメンズ リュックサック バックパック 17インチ PC ビジネス リュック ラップトップバック bag大容量 USB充電



【商品説明】

・【多機能】盗難防止：背部には隠れた盗難防止ポケットがついて、財布、スマホなどの貴重品を入れても大丈夫です。キャリーオン機能：荷物専用ベルトがバックパックをスーツケースーに固定可能で簡単に移動することができ、ずれ落ちる心配がなくなります。

・【流線型リュックサック】サイズ:52cm*31cm*16cm 重量:約0.9KG 容量:30L 流線型のデザインが高級感を感じさせてくれるビジネスリュックです。17インチPC、A4サイズの書類や2～3日分の着替えなど必要なアイテムたっぷりと入る可能で、スマートな仕分けポケット付き大容量リュックメンズです。

・【豊富な小物収納ポケット】内部はたくさ



【サイズ】

高さ : 11.80 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 35.20 cm

重量 : 1.12 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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