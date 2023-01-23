『シーザー ドッグフード トッピング とろ旨ビーフ (12g×3本)×60 (ケース販売)【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 16時 22分に出品され03月11日 16時 22分に終了予定です。即決価格は8,020円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シーザー ドッグフード トッピング とろ旨ビーフ (12g×3本)×60 (ケース販売)



【商品説明】

・原産国:タイ

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :9.5×0.9×20.0cm

・本体重量:0.036kg



【サイズ】

高さ : 16.80 cm

横幅 : 25.10 cm

奥行 : 30.80 cm

重量 : 2.83 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。