『シーザー ドッグフード トッピング とろ旨ビーフ (12g×3本)×60 (ケース販売)【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 16時 22分に出品され03月11日 16時 22分に終了予定です。即決価格は8,020円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シーザー ドッグフード トッピング とろ旨ビーフ (12g×3本)×60 (ケース販売)
【商品説明】
・原産国:タイ
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :9.5×0.9×20.0cm
・本体重量:0.036kg
【サイズ】
高さ : 16.80 cm
横幅 : 25.10 cm
奥行 : 30.80 cm
重量 : 2.83 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8020円
800 入札履歴
終了
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