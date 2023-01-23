『ヨコハマ(YOKOHAMA) BluEarth AE-01 165/60R15 77H【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 07時 16分に出品され03月18日 07時 16分に終了予定です。即決価格は8,020円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヨコハマ(YOKOHAMA) BluEarth AE-01 165/60R15 77H
【商品説明】
・タイヤサイズ: 165/60R15 77H
・新品サマータイヤ(1本)
【サイズ】
高さ : 19.99 cm
横幅 : 54.99 cm
奥行 : 54.99 cm
重量 : 5.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8020円
150 入札履歴
終了
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