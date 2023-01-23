『ヨコハマ(YOKOHAMA) BluEarth AE-01 165/60R15 77H【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 07時 16分に出品され03月18日 07時 16分に終了予定です。即決価格は8,020円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヨコハマ(YOKOHAMA) BluEarth AE-01 165/60R15 77H



【商品説明】

・タイヤサイズ: 165/60R15 77H

・新品サマータイヤ(1本)



【サイズ】

高さ : 19.99 cm

横幅 : 54.99 cm

奥行 : 54.99 cm

重量 : 5.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ 車、バイク、自転車

自動車

タイヤ、ホイール タグ ヨコハマ(YOKOHAMA)

BluEarth

AE-01

165/60R15

77H