『phiten(ファイテン) ウォームアップパンツ ネイビー S【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 14時 25分に出品され04月03日 14時 25分に終了予定です。即決価格は8,020円に設定されています。現在105件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

phiten(ファイテン) ウォームアップパンツ ネイビー S



【商品説明】

・カラー：ネイビー

・サイズ：S

・性別：ユニセックス

・素材：ポリエステル100％



【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 25.10 cm

奥行 : 35.90 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。