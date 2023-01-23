『phiten(ファイテン) ウォームアップパンツ ネイビー S【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 14時 25分に出品され04月03日 14時 25分に終了予定です。即決価格は8,020円に設定されています。現在105件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
phiten(ファイテン) ウォームアップパンツ ネイビー S
【商品説明】
・カラー：ネイビー
・サイズ：S
・性別：ユニセックス
・素材：ポリエステル100％
【サイズ】
高さ : 4.50 cm
横幅 : 25.10 cm
奥行 : 35.90 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8020円
105 入札履歴
終了
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