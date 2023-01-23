ＴＶアニメ「ＳＨＯＷ　ＢＹ　ＲＯＣＫ！！ＳＴＡＲＳ！！」第３巻（Ｂｌｕ−ｒａｙ　Ｄｉｓｃ）【2025年の人気アイテム】

商品情報

【Blu-ray】ＳＨＯＷ ＢＹ ＲＯＣＫ！！(シヨウ バイ ロツク！！)／発売日：2021/06/16／PCXE-50983／／［キャスト］遠野ひかる／夏吉ゆうこ／和多田美咲／山根綺／稲川英里／上坂すみれ／沼倉愛美／佐倉綾音／伊東健人／小松昌平／小野友樹／白井悠介／谷山紀章／内山昂輝／柿原徹也／細谷佳正［スタッフ］原作：サンリオ／総監督：池添隆博／監督：山岸大悟／シリーズ構成：待田堂子／キャラクターデザイン：永作友克／ＣＧ Ｐｒｏｄｕｃｅｒ：吉岡宏起／ＣＧ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ：株式会社ＥＮＧＩ／音響監督：郷文裕貴／音楽：高梨康治／音楽：Ｆｕｎｔａ７／音楽：鈴木暁也／音楽制作：ポニーキャニオン／アニメーション制作：キネマシトラス／＜収録内容＞