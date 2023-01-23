『レジエ leger ピアス チタン フック 片耳 レディース スクリュー 日本製 金属アレルギー対応 PF91【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 23時 00分に出品され04月26日 23時 00分に終了予定です。即決価格は8,019円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レジエ leger ピアス チタン フック 片耳 レディース スクリュー 日本製 金属アレルギー対応 PF91
【商品説明】
・※重要※ 片方(1個)のみの販売です。
・国内生産、純チタン製のピアスです。
・専用ボックスに入れてご用意します。
・純チタン製なのでファーストピアス、セカンドピアスにおススメ。
・金属アレルギーの方への贈り物におススメ
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8019円
166 入札履歴
終了
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