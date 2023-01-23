『SLuB Bluetoothヘッドフォン オーバーイヤーゲーム ワイヤレス/有線/TF マイク付き 60時間再生 Hi-Fi ディープバス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 14時 04分に出品され03月31日 14時 04分に終了予定です。即決価格は8,019円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SLuB Bluetoothヘッドフォン オーバーイヤーゲーム ワイヤレス/有線/TF マイク付き 60時間再生 Hi-Fi ディープバス
【商品説明】
・【HDステレオ & 振動サウンドモード】: 多次元サラウンドHDステレオサウンドをお楽しみください。HDステレオサウンドをお楽しみください。SLUBヘッドホンは、高解像度のステレオサウンドと比類のないロックソリッドベースを備えています。振動サウンドモードを開くと、フルサイズのオンイヤー構造が外部ノイズから分離し、衝撃サウンド効果でゲームや音楽の臨場感を生み出します。
・【ドリームカラーLED】: イヤーマフはシンプルなねじ式ハウジングで、7種類のカラーLEDで、控えめな高級感を演出します。 電話/パッド/コンピュータ/スイッチでゲームをプレイするとき、両方のLEDライトはゲームの雰囲気を大きく強
【サイズ】
高さ : 12.70 cm
横幅 : 27.51 cm
奥行 : 35.99 cm
重量 : 810.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8019円
270 入札履歴
終了
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