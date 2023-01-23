『SWANS (スワンズ) 日本製 スノーゴーグル GUEST-MPDH GLW シャドーミラー×偏光ピンク スキー スノーボード Free【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 05時 08分に出品され03月28日 05時 08分に終了予定です。即決価格は8,019円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SWANS (スワンズ) 日本製 スノーゴーグル GUEST-MPDH GLW シャドーミラー×偏光ピンク スキー スノーボード Free
【商品説明】
・UVカット率：99.99%
・フレームカラー：マットブラック
・レンズカラー：シャドーミラー×偏光ピンク
・可視光線透過率:42％
・日本製
・眼鏡対応
【サイズ】
高さ : 10.90 cm
横幅 : 11.00 cm
奥行 : 20.30 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8019円
625 入札履歴
終了
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