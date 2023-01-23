『シマノ(SHIMANO) 水汲み バッカン リミテッドプロ ハードタイプ ブラック 40cm BK-111R【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 18時 58分に出品され04月06日 18時 58分に終了予定です。即決価格は8,019円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シマノ(SHIMANO) 水汲み バッカン リミテッドプロ ハードタイプ ブラック 40cm BK-111R



【商品説明】

・カラー:リミテッドブラック

・ガチットハンドル

・サイズ(cm):36

・外寸(cm):24×36×26

・素材/EVA



【サイズ】

高さ : 29.00 cm

横幅 : 32.00 cm

奥行 : 44.00 cm

重量 : 1.80 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。