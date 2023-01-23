『ムスタッシュ ショルダーバッグ 斜めがけ ムラ合皮 ショルダーバッグ BDD-0661 ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 15時 22分に出品され03月24日 15時 22分に終了予定です。即決価格は8,019円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ムスタッシュ ショルダーバッグ 斜めがけ ムラ合皮 ショルダーバッグ BDD-0661 ブラック
【商品説明】
・カラー：ネイビー・キャメル・ダークブラウン・ブラック
・サイズ：約横幅23×高さ31×マチ6cm 重量：約580g
・ストラップの種類: ショルダー
・タブレット端末の収納に対応(A4収納不可)・ハンドル付 素材：ムラ合皮×合皮 生産国：ベトナム
・ポケットの数：【前面】ポケット×2【内部】ポケット×4、クッション材入ポケット×1、ペン差し×2
・時代の流れを意識したカジュアルラインのデザインとコストパフォーマンスに優れてモノづくりで展開する【MOUSTACHE】ユニセックスラインの商品構成でバッグから小物まで多彩なラインナップのブランドです。
・留め具の種類: ファスナー
・表地: フェイクレザー
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 27.00 cm
奥行 : 36.00 cm
重量 : 590.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8019円
120 入札履歴
終了
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