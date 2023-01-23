『ヴォルッタ リュックサック ブルボシリーズ リュックサック１５Ｌ軽量 VOL355 01 ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 21時 25分に出品され03月26日 21時 25分に終了予定です。即決価格は8,019円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヴォルッタ リュックサック ブルボシリーズ リュックサック１５Ｌ軽量 VOL355 01 ブラック



【商品説明】

・PC収納可

・タテ41cmxヨコ30cmxマチ8cm

・ペンホルダー付き

・ポケットの数:5(外側3/内側2)

・収納可能サイズ: 11-20L

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル×PU×床革

・重量:520g



【サイズ】

高さ : 14.60 cm

横幅 : 34.20 cm

奥行 : 45.20 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ヴォルッタ

リュックサック

ブルボシリーズ

リュックサック１５Ｌ軽量

VOL355

01

ブラック