『カンゴール リュック カンゴールロゴプリント スクエア型 軽量多機能 撥水 M レッド【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 22時 42分に出品され03月13日 22時 42分に終了予定です。即決価格は8,019円に設定されています。現在849件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カンゴール リュック カンゴールロゴプリント スクエア型 軽量多機能 撥水 M レッド
【商品説明】
・タテ46cmxヨコ29cmxマチ16cm
・ポケットの数:7(外側4/内側3)
・収納可能サイズ: 21-30L
・留め具の種類: ファスナー
・表地: TPUコーティングポリエステル
・重量:750g
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 41.80 cm
奥行 : 45.00 cm
重量 : 780.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8019円
849 入札履歴
終了
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