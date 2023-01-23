『カンゴール リュック カンゴールロゴプリント スクエア型 軽量多機能 撥水 M レッド【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 22時 42分に出品され03月13日 22時 42分に終了予定です。即決価格は8,019円に設定されています。現在849件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カンゴール リュック カンゴールロゴプリント スクエア型 軽量多機能 撥水 M レッド



【商品説明】

・タテ46cmxヨコ29cmxマチ16cm

・ポケットの数:7(外側4/内側3)

・収納可能サイズ: 21-30L

・留め具の種類: ファスナー

・表地: TPUコーティングポリエステル

・重量:750g



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 41.80 cm

奥行 : 45.00 cm

重量 : 780.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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