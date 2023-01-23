『ベンデイビス リュックサック TABLET DAY CL BKWH【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月22日 01時 26分に出品され04月22日 01時 26分に終了予定です。即決価格は8,019円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ベンデイビス リュックサック TABLET DAY CL BKWH



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ48cmxヨコ32.5cmxマチ21cm

・ポケットの数:9(外側5/内側4)

・メイン素材: 100% ポリエステル

・留め具の種類: ファスナー

・耐水性能なし

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 9.10 cm

横幅 : 40.29 cm

奥行 : 53.10 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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