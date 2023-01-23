『カンゴール リュック B4 26L 250-3005 06 イエロー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 20時 32分に出品され03月31日 20時 32分に終了予定です。即決価格は8,019円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カンゴール リュック B4 26L 250-3005 06 イエロー



【商品説明】

・カラー：【01】ブラック 【06】イエロー 【08】パープル

・サイズ：約W29×H45×D15cm 容量：約26L 重量：約815g 持ち手長さ：約22cm ショルダー長さ：約49～95cm(取り外し不可)

・メイン素材: ポリエステル

・仕様：フラップ式開閉 内側：オープンポケット×1 前面：ファスナーポケット中×2 ファスナーポケット小×2 背面：ファスナーポケット×1 内部直結型ファスナー×1 側面：オープンポケット×2 かぶせ部：ファスナーポケット×2

・留め具の種類: ファスナー

・素材：ポリエステル

・表地: 合繊



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 45.00 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 830.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ カンゴール

リュック

B4

26L

250-3005

06

イエロー