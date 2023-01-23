『エアウォークAIRWALK リュック デイパック 黒 多機能 軽量 大容量 33L A1510010 (クロ)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 00時 35分に出品され04月29日 00時 35分に終了予定です。即決価格は8,019円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エアウォークAIRWALK リュック デイパック 黒 多機能 軽量 大容量 33L A1510010 (クロ)



【商品説明】

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 41.40 cm

奥行 : 55.80 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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