『エアウォークAIRWALK リュック デイパック 黒 多機能 軽量 大容量 33L A1510010 (クロ)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 00時 35分に出品され04月29日 00時 35分に終了予定です。即決価格は8,019円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エアウォークAIRWALK リュック デイパック 黒 多機能 軽量 大容量 33L A1510010 (クロ)
【商品説明】
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 41.40 cm
奥行 : 55.80 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8019円
115 入札履歴
終了
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