『ムスタッシュ YUQ ショルダーバッグ VMR-5696 キャメル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 03時 32分に出品され04月05日 03時 32分に終了予定です。即決価格は8,019円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ムスタッシュ YUQ ショルダーバッグ VMR-5696 キャメル
【商品説明】
・【サイズ】約 W320×H220/340×D70（mm） 【ショルダーストラップ】長さ 約 840～1410（mm）×幅 約 38（mm） ※サイズは当店計測サイズとなります。商品により、若干の個体差が生じます。
・【表地】合皮×白化合皮
・【重量】約 580グラム
・ストラップの種類: 取り外し可能
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可
・留め具の種類: ジッパー
・表地: フェイクレザー
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 36.00 cm
重量 : 760.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8019円
631 入札履歴
終了
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