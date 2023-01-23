『ムスタッシュ YUQ ショルダーバッグ VMR-5696 キャメル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 03時 32分に出品され04月05日 03時 32分に終了予定です。即決価格は8,019円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ムスタッシュ YUQ ショルダーバッグ VMR-5696 キャメル



【商品説明】

・【サイズ】約 W320×H220/340×D70（mm） 【ショルダーストラップ】長さ 約 840～1410（mm）×幅 約 38（mm） ※サイズは当店計測サイズとなります。商品により、若干の個体差が生じます。

・【表地】合皮×白化合皮

・【重量】約 580グラム

・ストラップの種類: 取り外し可能

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可

・留め具の種類: ジッパー

・表地: フェイクレザー



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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