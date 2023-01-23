『ベンデイビス リュックサック BDW-9272 ブラックピンク【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 22時 42分に出品され03月13日 22時 42分に終了予定です。即決価格は8,019円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ベンデイビス リュックサック BDW-9272 ブラックピンク



【商品説明】

・タテ48cmxヨコ32.5cmxマチ21cm

・ペンホルダー付き

・ポケットの数:9(外側5/内側4)

・メイン素材: ポリエステル

・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:710g



【サイズ】

高さ : 5.33 cm

横幅 : 37.34 cm

奥行 : 49.02 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ベンデイビス

リュックサック

BDW-9272

ブラックピンク