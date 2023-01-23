『ベンデイビス BEN DAVIS リュック レディース 大容量 リュックサック メンズ レディース 32L 通勤 通学 ポケット多い タグ付【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 12時 09分に出品され03月06日 12時 09分に終了予定です。即決価格は8,019円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ベンデイビス BEN DAVIS リュック レディース 大容量 リュックサック メンズ レディース 32L 通勤 通学 ポケット多い タグ付



【商品説明】

・サイズ：横31×縦50×奥行21cm

・容量：約32L

・素材：ポリエステル100%

・重量：約680g

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 8.90 cm

横幅 : 39.79 cm

奥行 : 48.50 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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