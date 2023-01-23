『モニカ ポリエステルカジュアルリュックサック MONI-0191 ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 17時 08分に出品され03月18日 17時 08分に終了予定です。即決価格は8,019円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

モニカ ポリエステルカジュアルリュックサック MONI-0191 ブラック



【商品説明】

・タテ47cmxヨコ28cmxマチ14cm

・ポケットの数:7(外側4/内側3)

・収納可能サイズ: B5サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:510g



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 36.20 cm

奥行 : 44.60 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ モニカ

ポリエステルカジュアルリュックサック

MONI-0191

ブラック