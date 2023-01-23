『シマノ 22エクストラバックBD-001V M サンドベージュ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 09時 44分に出品され03月08日 09時 44分に終了予定です。即決価格は8,019円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シマノ 22エクストラバックBD-001V M サンドベージュ



【商品説明】

・カラー：サンドベージュ

・サイズ：M

・外寸(cm)：18×33.5×50

・容量：28L

・素材：ポリエステル(裏地コーティング)、合皮



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 39.00 cm

奥行 : 55.00 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ シマノ

22エクストラバックBD-001V

M

サンドベージュ