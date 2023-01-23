『食品 リケン ふえるわかめ 花ざいく 翠 2袋入 300g【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 07時 19分に出品され03月19日 07時 19分に終了予定です。即決価格は8,019円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 乾燥わかめ

【商品名】

リケン ふえるわかめ 花ざいく 翠 2袋入 300g



【商品説明】

・内容量:300g

・原材料:湯通し塩蔵わかめ

・商品サイズ(高さx奥行x幅):300mmx20mmx200mm



【サイズ】

高さ : 8.30 cm

横幅 : 20.20 cm

奥行 : 29.00 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。