『森乳サンワールド ラクトフェリDX 1gX50包【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 06時 02分に出品され04月14日 06時 02分に終了予定です。即決価格は8,019円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 犬猫の口腔・皮膚・被毛の健康を強力にサポート、ラクトフェリ200とラクトニンの特長を併せ持ち、相乗効果が期待できる