『ムスタッシュ ボディバッグ YVQ-5998 ネイビー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 08時 43分に出品され05月04日 08時 43分に終了予定です。即決価格は8,019円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[ムスタッシュ] ボディバッグ YVQ-5998 ネイビー
【商品説明】
・ストラップの種類: クロスボディ
・タテ33cmxヨコ23cmxマチ8cm 【ショルダーストラップ】長さ 約 670～1300（mm）×幅 約 30（mm） ※サイズは当店計測サイズとなります。商品により、若干の個体差が生じます。
・留め具の種類: ジッパー
・表地: フェイクレザー
【サイズ】
高さ : 8.64 cm
横幅 : 27.43 cm
奥行 : 43.18 cm
重量 : 720.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※メーカーのパッケージ変更により商品画像と異なるパッケージになる場合がございますので予めご了承下さい。
※配送時、箱に多少のスレ等が発生する場合がございます。
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落札価格8019円
381 入札履歴
終了
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