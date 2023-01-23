『ムスタッシュ ボディバッグ YVQ-5998 ネイビー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 08時 43分に出品され05月04日 08時 43分に終了予定です。即決価格は8,019円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[ムスタッシュ] ボディバッグ YVQ-5998 ネイビー



【商品説明】

・ストラップの種類: クロスボディ

・タテ33cmxヨコ23cmxマチ8cm 【ショルダーストラップ】長さ 約 670～1300（mm）×幅 約 30（mm） ※サイズは当店計測サイズとなります。商品により、若干の個体差が生じます。

・留め具の種類: ジッパー

・表地: フェイクレザー



【サイズ】

高さ : 8.64 cm

横幅 : 27.43 cm

奥行 : 43.18 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

※メーカーのパッケージ変更により商品画像と異なるパッケージになる場合がございますので予めご了承下さい。

※配送時、箱に多少のスレ等が発生する場合がございます。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ムスタッシュ

ボディバッグ

YVQ-5998

ネイビー