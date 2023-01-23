『巨匠フルトヴェングラーの生涯 (叢書 20世紀の芸術と文学)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 09時 01分に出品され03月19日 09時 01分に終了予定です。即決価格は8,019円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 内容紹介20世紀を代表する名指揮者フルトヴェングラーの生涯 これまでの風説・俗説を正すべく、膨大な史料を探求。当時の新聞・雑誌の記事、同時代人の証言、手紙、日記などから、巨匠の人生の真の姿を明らかにする。 【本書で初めて明らかにされたことの例】 ザルツブルクに「アンチ・バイロイト」を樹立しようとしたがヒトラーにより阻止されたこと 若き日、ミュンヘン時代のボヘミアンとの関係 音楽学者ハインリヒ・シェンカーとの関係 父親としての芸術家像、妻以外の多くの女性との間に生まれた子ども達との交流が初めて描かれる。 など、 フルトヴェングラーの評伝では、著者の立場により、評価が両極端であることが多い。ナチの同調者だとして道義的に糾弾されたかと思えば、逆に、ナチ政権からの迫害者を