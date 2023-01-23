『グランドカバー ハクリュウ 20ポットセット 常緑 多年草 斑入り葉 白竜【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 21時 05分に出品され03月22日 21時 05分に終了予定です。即決価格は8,018円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ハクリュウ 20ポットセット 常緑 多年草 斑入り葉 グランドカバー 白竜
【商品説明】
・【その他】 難易度 低
・【分類】 キジカクシ科ジャノヒゲ属
・【特性】 多年草・常緑性
・【用途】 グランドカバー・地植え・鉢植え（室内可）
・【花色・葉色】 白花・斑入りの緑葉
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
日本ポリ鉢販売(Japan Porihachi Hanbai) ポリ鉢 ハードポットHP-150180鉢入 NI-127 モスグリーン 18
¥ 8018
プランター 木製 手押し車 カート ガーデニング レトロ フラワーポット 多肉植物 植木鉢 鉢植え
¥ 8018
LifeRedグロウテント グロウボックス 80×80×160cm メッシュ窓 ツールポーチ付き 水耕栽培 組み立て簡単 家庭 ガーデニング 室内栽培 温室栽培 野菜 植物 果物
¥ 8018
ポッシュリビング アーバンプランツポット ソリッド ケール Φ32.5×H34cm 81059
¥ 8018
タカショー ウッドバレルプランター 460 約W46×D46×H34cm
¥ 8017
Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ WSF662-CB 2段タイプ 色はカフェブラウン
¥ 8017
リッチェル 鉢 プランター ボタニー プレーンポット 15型 直径15.3×高さ15.1cm 000652 ベージュ 5個入
¥ 8016
ガーデンガーデン サイダーハウス ボーダープランターカバー ジャンボ 幅90cm×奥行40cm ダークブラウン JSPC-900DBR
¥ 8015
2023年強化型フラワースタンド 屋外 プランタースタンド 鉄製 2/3段 花台 ガーデンラック 屋外 植物棚 園芸ラック-300KG耐荷重
¥ 8015
ガーデンガーデン 天然木製ツールスタンド 幅55cm×奥行26cm×高さ68cm ウォッシュホワイト TOST-720WHT
¥ 8015
ミュールミル Plantes プランター 花器 ベナン 白 S026Wh
¥ 8015
ミュールミル Plantes プランター 花器 ベナン ブロンズ S026GB
¥ 8015
〔60個セット〕 リッチェル フォーレ スクエアプレート 7号 ダークブラウン（DB）
¥ 8015
〔60個セット〕 リッチェル フォーレ スクエアプレート 7号 ホワイト（W）
¥ 8015
ウェルカムウッド(Welcome Wood) 大型鉢 H12D-UB UBアンバーブラウン 深12号 長さ 37cm 奥行(UB アンバーブラウン)
¥ 8015
睡蓮鉢（メダカ鉢） 凛 ＲＩＮ 丸型 ダークブラウン Ｓ 睡蓮鉢・金魚鉢・メダカ鉢 沖縄別途送料
¥ 8015
睡蓮鉢（メダカ鉢） 凛 ＲＩＮ 丸型 ダークグレー Ｓ 睡蓮鉢・金魚鉢・メダカ鉢 沖縄別途送料
¥ 8015
家具・インテリア ガーデンガーデン 天然木製ツールスタンド 幅55cm×奥行26cm×高さ68cm ダークブラウン TOST-720DBR
¥ 8015
落札価格8018円
906 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！