『グランドカバー ハクリュウ 20ポットセット 常緑 多年草 斑入り葉 白竜【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 21時 05分に出品され03月22日 21時 05分に終了予定です。即決価格は8,018円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ハクリュウ 20ポットセット 常緑 多年草 斑入り葉 グランドカバー 白竜



【商品説明】

・【その他】 難易度 低

・【分類】 キジカクシ科ジャノヒゲ属

・【特性】 多年草・常緑性

・【用途】 グランドカバー・地植え・鉢植え（室内可）

・【花色・葉色】 白花・斑入りの緑葉



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。