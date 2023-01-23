『ジェックス Harmony ハーモニーお掃除ティッシュ 40枚×24個セット【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 10時 15分に出品され03月16日 10時 15分に終了予定です。即決価格は8,018円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジェックス Harmony ハーモニーお掃除ティッシュ 40枚×24個セット



【商品説明】

・ケージ・用品の汚れをスッキリ！



【サイズ】

高さ : 17.60 cm

横幅 : 29.30 cm

奥行 : 39.90 cm

重量 : 3.34 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。