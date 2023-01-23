『ジェックス Harmony ハーモニーお掃除ティッシュ 40枚×24個セット【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 10時 15分に出品され03月16日 10時 15分に終了予定です。即決価格は8,018円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジェックス Harmony ハーモニーお掃除ティッシュ 40枚×24個セット
【商品説明】
・ケージ・用品の汚れをスッキリ！
【サイズ】
高さ : 17.60 cm
横幅 : 29.30 cm
奥行 : 39.90 cm
重量 : 3.34 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8018円
449 入札履歴
終了
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