YUI ASAKA 35th Anniversary〜君がずっと見ている〜（完全生産限定盤） [Blu-ray]【2024年最新】

商品情報

種別:Blu-ray 音楽邦楽ロック 発売日:2020/09/23 販売元:ソニー・ミュージックソリューションズ 登録日:2020/03/23 浅香唯 アサカユイ ユイアサカサーティフィフスアニバーサリーキミガズットミテイル 特典:CD3枚/35周年スペシャルブックレット 内容:『ONLY YUI』)Opening/Yui’s Self/夏少女/ふたりのMoon River/Yui’s Favour/ヤッパシ…H!/Yui’s Memory/10月のクリスマス/Yuism/コンプレックスBANZAI!!/TO BE LATE/STAR/Yui’s Future/瞳にSTORM/(『Candid Girl - 浅香唯 IN AUSTRALIA』)Opening/C-Girl/勇気/All My Love/Narration -First Kiss-/Cry On/Sunrise to Sunset/Narration -Australia-/Heartbreak Bay Blues/Believe Again/(『Fun!Fan!Fun! Yuiグラフィティ』)C-Girl/YuiグラフィティI/Believe Again/YuiグラフィティII/セシル/(『ロックンロール・サーカス’89 浅香唯スパークリング・ライブ』)Introduction ≪1989年10月25日、26日 東京厚生年金会館大ホール≫/コンプレックスBANZAI!! /Melody/Believe Again/NIGHT DANCER/セシル/NEVERLAND 〜YAWARA! メイ