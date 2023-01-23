『ソニー ヘッドホン 重低音モデル MDR-XB550AP : 折りたたみ式 リモコン・マイク付き レッド MDR-XB550AP R【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 12時 28分に出品され03月31日 12時 28分に終了予定です。即決価格は8,018円に設定されています。現在309件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ソニー ヘッドホン 重低音モデル MDR-XB550AP : 折りたたみ式 リモコン・マイク付き レッド MDR-XB550AP R
【商品説明】
・EXTRA BASS専用30 mmドライバーで迫力の重低音を再生
・スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能
・リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」
・圧倒的な量感の重低音を実現ベース・ブースター採用
・高い装着性と気密性を両立したイヤーパッド
【サイズ】
高さ : 5.90 cm
横幅 : 19.60 cm
奥行 : 24.80 cm
重量 : 420.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8018円
309 入札履歴
終了
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