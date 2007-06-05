『フォー・シーズンズ Valli， Frankie ＆ Four Seasons - Jersey Beat: Music of Frankie Valli ＆ 4 Seasons CD アルバム 輸入盤【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 23時 53分に出品され03月10日 23時 53分に終了予定です。即決価格は8,018円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 タイトル: Jersey Beat: Music of Frankie Valli ＆ 4 Seasons

アーティスト: Valli， Frankie ＆ Four Seasons

アーティスト(日本語): フォー・シーズンズ

現地発売日: 2007/06/05

レーベル: Rhino



その他スペック:

DVD付き/リマスター版