『MOGAMI 2534 XLR(オス)→TRS(ステレオフォン) 2本ペアケーブル (2.5m)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 18時 22分に出品され03月28日 18時 22分に終了予定です。即決価格は8,017円に設定されています。現在403件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MOGAMI 2534 XLR(オス)→TRS(ステレオフォン) 2本ペアケーブル (2.5m)



【商品説明】

・ケーブル： MOGAMI2534

・ハンダ：KR-19RMA

・プラグ：NEUTRIK NC3MXX-B→ NP3X-B

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。