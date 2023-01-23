『SWANS(スワンズ) 日本製 サングラス スペアレンズ ライオンシン用 交換レンズ L-LI_SIN-0151_SMK 0151 偏光スモ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 06時 10分に出品され04月30日 06時 10分に終了予定です。即決価格は8,017円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SWANS(スワンズ) 日本製 サングラス スペアレンズ ライオンシン用 交換レンズ L-LI_SIN-0151_SMK 0151 偏光スモ



【商品説明】

・おすすめ用途：サイクリング、ゴルフ、テニス、フィッシング

・セット内容：取扱説明書

・可視光線透過率：29％（晴天～曇天向き/偏光度97％以上）

・日本製サングラススペアレンズ

・紫外線透過率 0.1％（UVカット99.9％以上）



【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 6.00 cm

奥行 : 15.80 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。