『ドクターズケア (Drs CARE) 療法食 アミノプロテクトケア 犬用 3KG【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 19時 27分に出品され03月10日 19時 27分に終了予定です。即決価格は8,016円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
本体サイズ (幅X奥行X高さ) :26.3×10.5×37.8cm
本体重量:3kg
原産国:日本
【商品説明】
商品紹介
食物アレルギーによる皮膚疾患・消化器疾患の犬の食事管理を目的に開発された犬用療法食です。
使用上の注意
必ず獣医師の指導の下で与えてください。
原材料・成分
スターチ、ポテトプロテイン、植物性油脂、セルロース、ミネラル類(リン酸カルシウム、炭酸カルシウム、塩化ナトリウム、リン酸カリウム、塩化カリウム、酸化マグネシウム、鉄アミノ酸複合体、硫酸鉄、亜鉛アミノ酸複合体、炭酸亜鉛、マンガンアミノ酸複合体、炭酸マンガン、銅アミノ酸複合体、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム、硫酸コバルト)、アミノ酸類(アルギニン、メチオニン、フェニルアラニン、リジン、ヒスチジン、トリプトファン、イソロイシン、ロイシン、バリン、スレオニン、アラニン、グリシン、タウリン)、フラクトオリゴ糖、ポテトエキス、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK3、ビタミンB1、ビタミンB2、パントテン酸カルシウム、ナイアシン、ビタミンB6、葉酸、ビオチ
【当店からの連絡】
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落札価格8016円
575 入札履歴
終了
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