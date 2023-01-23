『ドクターズケア (Drs CARE) 療法食 アミノプロテクトケア 犬用 3KG【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 06時 02分に出品され03月14日 06時 02分に終了予定です。即決価格は8,016円に設定されています。現在343件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

本体サイズ (幅X奥行X高さ) :26.3×10.5×37.8cm

本体重量:3kg

原産国:日本



【商品説明】

説明



商品紹介



食物アレルギーによる皮膚疾患・消化器疾患の犬の食事管理を目的に開発された犬用療法食です。



使用上の注意



必ず獣医師の指導の下で与えてください。



原材料・成分



スターチ、ポテトプロテイン、植物性油脂、セルロース、ミネラル類(リン酸カルシウム、炭酸カルシウム、塩化ナトリウム、リン酸カリウム、塩化カリウム、酸化マグネシウム、鉄アミノ酸複合体、硫酸鉄、亜鉛アミノ酸複合体、炭酸亜鉛、マンガンアミノ酸複合体、炭酸マンガン、銅アミノ酸複合体、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム、硫酸コバルト)、アミノ酸類(アルギニン、メチオニン、フェニルアラニン、リジン、ヒスチジン、トリプトファン、イソロイシン、ロイシン、バリン、スレオニン、アラニン、グリシン、タウリン)、フラクトオリゴ糖、ポテトエキス、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK3、ビタミンB1、ビタミンB2、パントテン酸カルシウム、ナイアシン、ビタミンB6、葉酸



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