『オーディオテクニカ ATH EQ300M BK ヘッドホン 有線 耳掛け イヤフィット ブラック Audio Technica A 並行輸入品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 19時 10分に出品され03月18日 19時 10分に終了予定です。即決価格は8,016円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名: オーディオテクニカ ATH-EQ300M BK ヘッドホン 有線 耳掛け イヤフィット ブラック Audio Technica ATH-EQ300M BK Black | Ear-Fit Headphones (Japan Import)

ブランド: Audio Technica(オーディオテクニカ)

商品サイズ: 通常

高さ: 16cm

横幅: 7cm

奥行: 4cm

重量: 68g

商品番号: ATH-EQ300M BK

色: Black

素材: Plastic