『リッチェル 鉢 プランター ボタニー プレーンポット 15型 直径15.3×高さ15.1cm 000652 ベージュ 5個入【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 00時 28分に出品され03月13日 00時 28分に終了予定です。即決価格は8,016円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 こだわりの質感で、ワンランク上のディスプレイ。植える植物を選ばない、シンプルなフォルム。陶器のような質感が落ち着きのある雰囲気を演出。