『HEALLILY Artificial Garland 2pcs Artificial Morning Flowers Artificial Vines Faux Hanging Flowers Plants Silk Flower Garland Home Decor for Garden【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 22時 55分に出品され03月07日 22時 55分に終了予定です。即決価格は8,016円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名HEALLILY Artificial Garland 2pcs Artificial Morning Flowers Artificial Vines Faux Hanging Flowers Plants Silk Flower Garland Home Decor for Garden Wall Wedding (Yellow) Silk Vinesブランド：HEALLILY商品サイズ：Medium高さ：7 cm横幅：7 cm奥行：15 cm重量：2679 g商品番号：K6385903R61673BPF3色：Yellow素材：Silk cloth and plastic