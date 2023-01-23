『アドメイト 猫のおあそびポール お魚ファミリー ミドルタイプ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 22時 18分に出品され03月12日 22時 18分に終了予定です。即決価格は8,016円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 かわいいお魚のシルエットのステップ台、爪とぎができる麻ロープを巻いた柱。生活シーンの変化に合わせ、ハイタイプとミドルタイプを組み合わせるだけで、より大きなキャットタワーへとボリュームアップが可能。1匹だったネコちゃんに仲間が加わった場合、スペースに余裕が出来た場合、引っ越ししてお部屋が広くなったとき、あらゆるシーンに対応可能です。要望の多かった爪とぎ麻柱も別売対応で取替えが可能になりました。