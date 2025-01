ハッチマルズ Hatchimals うまれて! ウーモ ミニ コレグティブル マーマルマジック アンダーウォーター 水族館　アメリカ輸入おもちゃ 送料無料【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

ハッチマルズ Hatchimals うまれて! ウーモ ミニ コレグティブル マーマルマジック アンダーウォーター 水族館 限定品 8匹 アマゾン限定品

Hatchimals CollEGGtibles, Mermal Magic Underwater Aquarium with 8 Exclusive, for Kids Aged 5 and Up, Amazon Exclusive



ハッチトピアの海を再現した海の中の水槽です。水槽を台座から外し、お湯を入れるだけで簡単に水中世界を作ることができます。水槽を台座に戻したら、8匹のハッチマルが泳ぐ準備をしましょう。紫のハートがピンクになるまで卵をこすると、新しい仲間がフカします。貝殻の形をしたかわいい卵をそっと押してみてください。そして、水につけると、色が変わります。あなたのウーモミニは何色になるかな?推奨年齢5-7歳

サイズ(約) 12.1x17.1x11.1cm 368.5g

アイテムナンバー 6046796